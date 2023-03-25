استبعاد ملاكمة جزائرية قبل نهائي وزن 66 كلغ من بطولة العالم

وكان من المفترض أن تتواجه خليف في النهائي مع الصينية يانغ لي، لكنها فوجئت بقرار استبعادها.

ونشر الاتحاد الجزائري للملاكمة خبر استبعاد خليف في حسابه على فيسبوك من دون التعمّق في الأسباب، قائلاً "الاتحاد الدولي للملاكمة يمنع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم لأسباب صحية".

وبرّر الاتحاد الدولي قراره لوكالة فرانس برس، قائلاً "تم استبعاد ملاكمة من الجزائر إيمان خليف من بطولة العالم +أي بي أيه+ للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية. وبسبب الإقصاء، ستخوض الملاكمة التايلاندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كلغ".

وتابع "يتمسك +أي بي أيه+ بقواعده ولوائحه بالإضافة إلى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكن لـ+أي بي أيه+ أن يكشف عن (تفاصيل) هذا الخرق لمعايير الأهلية".

ونشرت خليف مقطع فيديو بعد قرار استبعادها، قالت فيه "لسوء الحظ، علمت بالأمس أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي... ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي".