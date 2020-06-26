إصابة أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران بفيروس كورونا



وكتب نجل الملاكم الملقب بـ"يدَي الصخر" على حسابه على تطبيق إنستغرام: "نتائج اختبار والدي وصلت للتو، وأنّها تؤكد أنّه هو إيجابي لفيروس +كوفيد-19+".



وأضاف: "الحمد لله الآن ليس لديه أعراض أكثر من البرد، وهو ليس في العناية المركزة ولا على جهاز تنفس، هو فقط تحت المراقبة".



وقال: "تحدثنا للتو مع الطبيب وأخبرنا أن رئتيه بخير ولا توجد مؤشرات على وجود مرض شديد، ما زلنا نؤمن بأنّ كل شيء سيكون على ما يرام".

وخاض دوران في مسيرته 119 نزالاً بين عمر 16 عاماً و50 عاماً، حقق خلالها 103 انتصارات منها 70 بالضربة القاضية، كما لقي 16 خسارة بينها أربع مرات بالضربة القاضية.

ويعد دوران بطلاً قومياً في بلاده باعتباره واحداً من الرياضيين الأكثر شهرة إلى جانب لاعب البيسبول السابق لنيويورك يانكيز ماريانو ريفيرا، والبطل الأولمبي السابق في الوثب الطويل ايرفينغ سلادينو ولاعبي كرة القدم السابقين الراحل رومل فرنانديز وخوليو ديلي فالديس.