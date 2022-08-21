أوسيك يؤكّد تفوّقه على جوشوا في نزال البحر الأحمر

وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF، رابطة الملاكمة العالمية WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO بنتيجة 113-115، 115-113، 116-112.

وكان أوسيك (35 عاماً) الذي لم يخسر بعد (20 فوزاً، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية)، قد تغلّب على جوشوا البالغ 32 عاماً (24 فوزاً، 3 خسارات، 22 ضربة قاضية)، باجماع النقاط في أيلول/سبتمبر في لندن وجرّده من أحزمته.

هذه المرة، رفع العملاق "ايه جاي" (1.98 م مقابل 1.91 م) من مستواه، وهاجم منذ الجولة الثانية. لكن ذلك لم يكن كافياً أمام خصمه الأوكراني، المرشح للفوز والذي خاض نزاله الرابع فقط في هذه الفئة.

أهدى أوسيك الذي بدا أكثر صلابة في الجولات الأخيرة أمام 12 ألف متفرّج، الفوز إلى أبناء بلده الذين يواجهون غزواً روسياً منذ شباط/فبراير الماضي.

وحمل الملاكم ألوان علم أوكرانيا وكلمات "ألوان الحرية" على ملابسه.

واستعد أوسيك للنزال من خلال قيادته 100 كيلومتر على متن الدراجة في حرارة بلغت 45 درجة مئوية، وسبح لمدة تصل إلى خمس ساعات وكان قادرًا على حبس أنفاسه تحت الماء لمدة أربع دقائق و45 ثانية، حتى أن مديره إيغيس كليماس قال إنه كاد أن يُغمى عليه.



"فيوري لم يعتزل بعد"

ويمكن لأوسيك الآن التفكير في معركة توحيد الألقاب ضد البريطاني الآخر تايسون فيوري البالغ 34 عاماً (32 فوزاً، 1 خسارة) وحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC، إذا قرّر هذا الأخير العودة إلى الحلبات بعدما أعلن اعتزاله مجدداً في 12 آب/أغسطس.

قال أوسيك "أنا متأكد من أن تايسون فيوري لم يعتزل بعد. أنا متأكد من انه يريد مواجهتي. أريد منازلته، وإذا لم أواجه تايسون فيوري، لن أنازل أبداً".