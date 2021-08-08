وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اختتام الدورة، واصفاً الألعاب التي تأجلت عاماً بسبب جائحة كورونا بأنها "الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً"، فيما سلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وقال باخ خلال الحفل الختامي على الملعب الأولمبي في طوكيو "الآن علي أن أعلن نهاية هذه الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً إلى طوكيو: أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين".

وتسلّمت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال حفل اختتام دور ألعاب طوكيو الأحد.

وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024.

وفيما يلي لقطات من حفل الختام:

إطفاء الشعلة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية يعلن ختام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الرياضيون في باريس يقدمون عرضهم الخاص من أمام برج إيفل ترحيباً بإقامة الأولمبياد في عاصمة فرنسا بعد 3 سنوات.

عمدة مدينة طوكيو تسلم العلم لرئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ الذي بدوره يسلم العلم الأولمبي لعمدة مدينة باريس ومن ثم عزف النشيد الفرنسي.

عزف النشيد الأولمبي مع إنزال راية اللجنة الأولمبية.

هذه المرة الأبطال يكرمون المتطوعين ويقدمون الورود لعدد منهم بالنيابة حوالي 80 ألف متطوع.

تتويج أبطال وبطلات سباق الماراثون.

النشيد الوطني اليوناني ورفع علم البلاد تذكيرا بمهد الألعاب الأولمبية

التقاط الصور التذكارية من قبل الرياضيين وإشعال الحلقات الأولمبية الخمس

مرور حملة الأعلام وبعثات رياضيين مشاركين في الأولمبياد.

بدء المراسم الرسمية لحفل الختام بوصول ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو وعزف النشيد الياباني

وستنطفئ الشعلة الأولمبية التي أوقدتها لاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا في نهاية الحفل، بعد ألعاب انطلقت يوم الثالث والعشرين من تموز/يوليو الماضي وتأجلت نحو سنة من العام 2020 بسبب "كوفيد-19".

