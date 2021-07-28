دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً تمكن من حسم المجموعة الافتتاحية بواقع 6-3 وواصل الصربي إحكام سيطرته على مجريات المباراة لينهي المجموعة الثانية 6-1 ضارباً موعداً مع الياباني كي نيشيكوري في ربع النهائي.

من جهته تأهل الروسي الذي يلعب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية دانييل ميدفيديف أيضاً بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين لواحدة.

ميدفيديف المصنف الثاني في الدورة الأولمبية كسب المجموعة الأولى6-2، ثم عاد فونيني في المجموعة الثانية التي كانت الأطول، حيث فاز بها 6-3، بعد قرابة الساعة من اللعب، لكن الروسي ميدفيديف استعاد توازنه في المجموعة الحاسمة، ونجح في الحصول عليها 6-2، حاجزاً مكانه في ربع النهائي.

وضرب الروسي موعدًا في دور الثمانية مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 (8-6)، 6-3.

سبق لمدفيديف أن اشتكى من الظروف المناخية الصعبة في المباراة الاولى وطالب المنظمين بنقل المباريات الى الامسية.

وقال بعد الفوز اليوم "لم أكن أشعر بحال جيدة في التنفس حتى في المجموعة الاولى. شعرت وكأن صدري مغلق، لم أقوَ على التنفس كما يجب".

وعندما سأله الحكم إذا كان يشعر بحال "جيدة" خلال المجموعة الثانية، أجاب الروسي "بإمكاني أن أنهي المباراة، ولكن بإمكاني أن أموت. إذا توفيت من سيتحمل المسؤولية؟".

وأضاف الروسي "أعتقد أن اليوم هو الاكثر رطوبة حتى الآن، وربما الاكثر حرارة. الشمس كانت قوية. مع نهاية المجموعة الثانية، بدا وكأن الظلام في عينيّ".

بعد استراحة دامت عشر دقائق بين المجموعتين الثانية والثالثة، كسر مدفيديف إرسال الايطالي وفاز بالاشواط الثلاثة الاولى من المجموعة قبل ان ينهيها لصالحه.

وأصر "عليهم أن يقيموا المباريات في المساء، قلت ذلك من البداية وأستمر بقوله".

تسيتسيباس يسقط...ويخرج

وأطاح الفرنسي أوغو أومبير بتسيتسيباس معوّضًا تأخره بمجموعة الى فوز 2-6، 7-6 (7-4)، 6-2.

وكان تسيتسيباس وصيف رولان غاروس طلب وقتًا مستقطعًا طبيًا لإصابة في قدمه اليمنى مع نهاية المجموعة الثانية قبل أن يتدهور مستواه في الحاسمة.

ويلعب أومبير مع الروسي المشارك تحت علم محايد كارن خاتشانوف الذي تأهل على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1، 2-6، 6-1.

وتأهل أيضًا الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسًا عالميًا إلى دور الثمانية بإقصائه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4، 7-6 (7/5)، ليلتقي مع الفرنسي جيريمي شاردي الفائز على البريطاني ليام برودي 7-6 (7/3)، 4-6، 6-1.

منافسات السيدات

لدى السيدات، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور نصف النهائي بفوزها على الايطالية كاميلا جورجي 6-4، 6-4.

وباتت سفيتولينا الخامسة عالميًا أعلى المصنفات حاليًا بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا والاسترالية آشلي بارتي والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفات أولى وثانية وثالثة توالياً.

قالت بعد الفوز "تدركون أنه عندما تكون اللاعب الاعلى تصنيفًا، يريد الجميع ان يهزمك والجميع متحفز جدًا للتفوق عليك".

وتابعت "الالعاب الاولمبية حدث مميز جدًا. في أوكرانيا يعتبر حدث كبير، حتى أكبر من بطولات الغراند سلام. لذا أنا أركز جيدًا على الفوز بأي ميدالية".

وتلعب سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي أقصت أوساكا الثلاثاء، بعدما عبرت على حساب الإسبانية باولا بادوسا التي انسحبت في المجموعة الثانية بسبب المرض وخرجت على كرسي متحرك بعدما كانت متأخرة 3-6 وصفر-3.

وفي نصف النهائي الآخر، تلتقي السويسرية بيليندا بنتشيتش الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا 6-صفر، 3-6، 6-3 مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي تفوقت على الإسبانية غاربيني موغوروسا 7-4، 6-1.

ومُنيت بارتي بانتكاسة أخرى بخروجها من ربع نهائي زوجي السيدات برفقة ستورم ساندرز بسقوطهما ضد الثنائي التشيكي باربورا كرايتشيكوفا حاملة لقب رولان غاروس في الفردي، وكاتيرينا سينياكوفا 3-6، 6-4، 10-7. لكنها عوضت في اليوم ذاته في المختلط بعد أن تجاوزت مع جون بيرس الدور الاول على حساب النثائي الارجنتيني ناديا بودوروسكا وأوراسيو سيبايوس 6-1، 7-6 (7/3).

وفي زوجي الرجال، خرج البريطاني أندي موراي حامل ذهبية الفردي في 2012 و2016 من الدور ربع النهائي مع زميله جو ساليزبيري بعد خسارتهما أمام الثنائي الكرواتي مارتن تشيليتش وإيفان دوديغ 6-4، 6-7 (7-2)، 7-10.