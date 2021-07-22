وتقدمت المكسيك بعد دقيقتين على الاستراحة عبر أليكسيس فيغا، وضاعفت الأرقام عن طريق سيباستيان كوردوفا (55).

وكان المدرب الفرنسي سيلفان ريبول قد سعى إلى استدعاء أمثال إدواردو كامافينغا، جوناثان إيكونيه أو أوريليان تشواميني، لكن شدّ الحبال مع أنديتهم حرمه ذلك.

كما استدعى ريبول المهاجمين بطل العالم فلوريان توفان والدولي السابق أندريه بيار جينياك (35 عاما) المحترف في المكسيك منذ 2015 مع تيغريس.

وقلص جينياك الذي خاض مع فرنسا يورو 2016 الفارق من نقطة الجزاء (69)، لكن المكسيك ردّت بهدفين لكارلوس أنتونا (80) وإدواردو أغيري (90+1).

قال ريبول بعد الخسارة "نحن خائبون بالطبع بسبب النتيجة وتوازن أدائنا. كنا بحاجة لتأدية جيدة لكن هذا لم يحصل".

وفي المجموعة الثانية، حققت نيوزيلندا بداية طيبة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود (72).

