

وجاء في بيان للجنة على تويتر "نحن حزينون للإعلان أنّ سام كندريكس أصيب بكوفيد-19 ولن يخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

حقق كندريكس الذهبية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017 والدوحة 2019، وكان من أبرز المرشحين للفوز في طوكيو إلى جانب السويدي أرمان دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي.



إلا أن الأميركي المتوّج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 يخضع الآن للعزل وفق ما أعلنت اللجنة "تماشيًا مع القواعد والبروتوكولات المحلية، تم نقله إلى فندق ليتم عزله حيث سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الأميركي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأميركية...احترامًا لخصوصيته، لا يمكننا تقديم معلومات إضافية في هذا الوقت".



ويأتي هذا النبأ قبل يومين من بدء منافسات القفز بالزانة السبت في أولمبياد طوكيو.



كان والد ومدرب سام، سكوت كندريكس، قد أعلن أوّلاً عن نتيجة اختبار ابنه في وقت سابق من يوم الخميس في منشور على إنستغرام تمّ حذفه لاحقًا.



وجاء فيه: "أبلغ المسؤولون في طوكيو سام اليوم أنّ اختباره اليومي لكوفيد-19 جاء إيجابيًا. لذا فهو خارج المنافسة. إنه بخير وليس لديه عوارض. أحبك يا بُني".

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الخميس أنّ أعضاء الفريق الوطني لألعاب القوى المشارك في أولمبياد طوكيو دخلوا العزل في غرفهم بعد الإعلان عن إصابة كندريكس بفيروس كورونا".



وأضافت اللجنة الأسترالية في بيان "أعضاء فريق ألعاب القوى يخضعون للكشف الن بالتوافق مع بروتوكولات الفريق الأولمبي الأسترالي".