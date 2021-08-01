

وجاء في تغريد للاتحاد: "انسحبت سيمون من نهائي الحركات الارضية وستتخذ قرارها بشأن عارضة التوازن في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، لتكون بالتالي قد انسحبت من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع والمسابقة الكاملة في الفردي والفرق.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone. — USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2021

وكانت بايلز صدمت العالم الثلاثاء عندما انسحبت من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في "الصحة الذهنية"، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضاً من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

وأعلنت السبت أيضاً انسحابها من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع.



وتطرّقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو، إلى صحتها الذهنية، وتحدّثت عن "الإلتواءات" (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.



وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الجمعة ببايلز، معتبراً أنها "شجاعة" للتحدث علناً عن مشاكل نفسية.



وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.