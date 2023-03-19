في ذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية القطرية، لا تتحقق النجاحات إلا بالتخطيط السليم والإستراتيجية الواضحة، حتى نكون وطناً رائداً يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة.

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إليكم خارطتنا الإستراتيجية 2023-2030

🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦#QOC #WeAreTeamQatar pic.twitter.com/CtqG48Z6tp