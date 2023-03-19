اللجنة الأولمبية القطرية: الكشف عن الخارطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام مابين 2023-2030
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beIN SPORTS
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كشفت اللجنة الأولمبية القطرية عن استراتيجتِها الجديدة للأعوام ما بين 2023، 2023، التي تهدف إلى جمع العالم عبر تنمية رياضية مستدامة.
في ذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية القطرية، لا تتحقق النجاحات إلا بالتخطيط السليم والإستراتيجية الواضحة، حتى نكون وطناً رائداً يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة.
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إليكم خارطتنا الإستراتيجية 2023-2030
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