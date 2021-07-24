وسجلت تالا توقيتاً قدره 8 دقائق و16 ثانية و88 جزءا، لتحل في المركز الثالث خلف كل من الباراغوايانية أليخاندرا ألونسو ويي تينغ هوانغ من الصين تايبيه، فيما حلت المغربية سارة فرانكار في المركز الأخير.
القطرية أبو جبارة في المركز الثالث
حلت القطرية تالا أبو جبارة في المركز الثالث من المجموعة الأولى من دور الترضية ضمن منافسات التجذيف في أولمبياد طوكيو 2020.
وسجلت تالا توقيتاً قدره 8 دقائق و16 ثانية و88 جزءا، لتحل في المركز الثالث خلف كل من الباراغوايانية أليخاندرا ألونسو ويي تينغ هوانغ من الصين تايبيه، فيما حلت المغربية سارة فرانكار في المركز الأخير.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية تالا أبو جبارة