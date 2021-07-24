وسجلت تالا توقيتاً قدره 8 دقائق و16 ثانية و88 جزءا، لتحل في المركز الثالث خلف كل من الباراغوايانية أليخاندرا ألونسو ويي تينغ هوانغ من الصين تايبيه، فيما حلت المغربية سارة فرانكار في المركز الأخير.

