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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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خسر منتخب مصر أمام منافسه المنتخب الأرجنتيني بهدف وحيد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم - رجال في أولمبياد طوكيو 2020 الأحد.

وغابت الفعالية الهجومية عن الفراعنة، بالأخص عن النجم رمضان صبحي الذي سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل.

وجاء هدف الأرجنتين الوحيد عبر لاعب لنس الفرنسي فاكوندو ميدينا الذي تابع كرة عائدة من القائم.

ورفع "ألبي سيليستي" بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين.

تألق جنياك

من جهتها، عوّضت فرنسا عن خسارتها القاسية أمام المكسيك 4-1، وفازت بصعوبة في الوقت القاتل على جنوب أفريقيا 4-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وتدين فرنسا بفوزها لهاتريك أندري بيار جينياك (57، 78، و86 من ركلة جزاء)، وهدف الوقت القاتل من تيجي سافانييه (90+2)، فيما سجل ثلاثية جنوب أفريقيا كوباميلو كوديسانغ (53)، إفيدانس ماكغوبا (72)، وتيبوهو موكوينا (81).

وبهذا الفوز بات منتخب "الديوك" في المركز الثالث مع ثلاث نقاط، فيما حلّ منتخب جنوب أفريقيا في ذيل الترتيب خالي الوفاض.

طوكيو 2020 رمضان صبحي منتخب مصر الأولمبي منتخب الأرجنتين الأولمبي
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