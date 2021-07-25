وتفوّق كانون (24 عامًا) الذي اختير في اللحظة الأخيرة لمشاركة في الألعاب في المباراة النهائية على المجري غيرغلي سيلكوزي 15-10 ليمنح الأخير ثاني ميدالية لبلاده بعد أرون سيلغي في الحسام.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى لفرنسا في المبارزة منذ أثينا 2004.

وكانت البرونزية من نصيب الأوكراني إيغور ريزلين بعد مواجهة مثيرة مع الايطالي أندريا سانتاريلي 15-12.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى ثلاث ميداليات، واحدة من كل لون.

واختتمت كيفر يومًا حافلا لبلادها بإحرازها ذهبية سلاح الشيش على حساب إينا ديريغلازوفا من اللجنة الاولمبية الروسية 15-13 لترفع غلة الولايات المتحدة من هذا المعدن الى اربعة، أُحرزت جميعها الأحد.

وكانت البرونزية من نصيب الروسية الاخرى المشاركة تحت علم محايد لاريسا كوروبينيكوفا بعد فوزها على الايطالية أليتشي فولبي 15-14.

