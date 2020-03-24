فبعد 24 ساعة على إعلان كندا وأستراليا انسحابهما من الدورة الأولمبية المقررة في الفترة بين 24 تموز / يوليو والتاسع من آب / أغسطس المقبلين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، أعربت اللجنة الأولمبية الأميركية عن تأييدها لقرار التأجيل بعد استجوابها لنحو أربعة آلاف رياضي أميركي .

وقالت اللجنة الأولمبية الأميركية في بيان "بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن خيار التأجيل هو أكثر الخيارات المناسبة" مضيفة " نشجع اللجنة الأولمبية الدولية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إمكانية إقامة الألعاب في ظروف آمنة وعادلة لجميع المتنافسين".

وشددت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون اليابانيون في الآونة الأخيرة على أن تحضيراتهم تمضي من أجل إقامتها في موعدها، على رغم تفشي وباء "كوفيد -19" الذي حصد حتى الإثنين أكثر من 16 ألف و 500 وفاة معلنة في العالم.

ضغوط متزايدة للتأجيل

لكن في أعقاب ضغوط متزايدة من رياضيين واتحادات دولية، بينها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يطلبون التأجيل، أعلنت الأولمبية الدولية ان الإرجاء بات من الخيارات المطروحة، لكنها ستتخذ القرار النهائي بشأن ذلك في غضون أربعة أسابيع.

وأعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء أن رئيس وزرائها شينزو آبي سيجري في وقت لاحق اليوم محادثات هاتفية مع باخ، موضحة أن المحادثات الهاتفية التي من المتوقع أن يشارك فيها ايضا عمدة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية يوشيرو موري ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية سيكو هاشيموتو، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت غرينيتش).

وكان عضو اللجنة الأولمبية الدولية الكندي ديك باوند أعلن الإثنين أن التأجيل أصبح الآن لا مفر منه، وقال: "تفسيري لإعلان اللجنة الأولمبية الدولية هو أنهم لا يريدون إلغاء الألعاب الأولمبية ولا يعتقدون أنه يمكنهم الاستمرار في الإبقاء على انطلاقها في 24 (تموز) يوليو" مضيفاً "وبالتالي ، فالنتيجة ستكون التأجيل".

رياضيو أميركا يطالبون بالتأجيل

وأوضحت اللجنة الأولمبية الأميركية أنه من بين أربعة آلاف رياضي أمريكي شملهم الاستطلاع, استجاب أكثر من 1780 رياضيا, مشيرة إلى أن 68 بالمئة من منهم لا يعتقدون أنه يمكن ضمان العدالة الرياضية إذا نظمت الألعاب في المواعيد المقررة لها هذا الصيف.

وتابعت "إن أهم استنتاج بالنسبة لنا من هذه الاستجابة الواسعة للرياضيين هو أنه حتى إذا كان من الممكن تخفيف المخاوف الصحية الكبيرة الحالية بحلول أواخر الصيف، فإنه لا يمكن التغلب على الاضطرابات الهائلة التي تشهدها التدريبات وفحوص المنشطات والتصفيات التأهيلية، بطريقة مرضية".

وأضافت أن المسؤولين يتطلعون إلى ردود الفعل والتوجيهات من اللجنة الأولمبية الدولية "وهم على استعداد لها"

وأكد نحو 65 بالمئة من الرياضيين أن استعداداتهم للألعاب الأولمبية قد تعطلت بشكل كبير بسبب الإجراءات المفروضة للوقاية من الوباء, فيما قال 25 بالمئة إنهم لا يستطيعون التدريب على الإطلاق.

وأوضح 87 بالمئة من المستجوبين أن القوانين المحلية بخصوص "التباعد الاجتماعي" والعزل الذاتي, جعل القيام بالتدريبات أمراً صعباً, فيما أكد أقل من 10 بالمئة أنه يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك دون أي تأثير.

وختمت اللجنة بيانها قائلة "نحن واثقون الآن من أننا سمعنا مجموعة واسعة من وجهات النظر وفهمنا تنوع التحديات التي يواجهها رياضيينا. نأسف لعدم وجود نتيجة يمكن أن تزيل كل المخاوف التي نواجهها".

وطالب الاتحاد الأميركي للجمباز بدوره بتأجيل الألعاب الأولمبية, وقال: "نضيف صوتنا إلى أصوات جميع المطالبين بالتأجيل" في رد فعل لثالث اتحاد رياضي في الولايات المتحدة يطالب بعد تنظيم الالعاب هذا الصيف بعد اتحادي العاب القوى والسباحة.

من ناحية أخرى, قال رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية هيو روبرتسون لقناة "سكاي سبورتس نيوز" أنه "إذا استمر الفيروس كما تتنبأ به الحكومة, فلا أعتقد أن هناك أي طريقة يمكننا من خلالها إرسال فريق" الى الاولمبياد.

ويتساءل الرياضيون عن سبب حاجة اللجنة الأولمبية الدولية إلى أسابيع لاتخاذ قرار التأجيل في ظل الدعوات الكثيرة بذلك.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان بعد غد الخميس.

انتقادات شديدة لباخ

من جانبه انتقد الدراج البريطاني كالوم سكينر بشدة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، متهما إياه بإيلاء الأولوية لمصالحه .

وكتب سكينر على حسابه في تويتر "عناد وتكبر باخ فشل بشكل مذهل في هذه الحالة وأضعف الحركة الأولمبية" مضيفاً "هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها مصالحه فوق الرياضيين والحركة".