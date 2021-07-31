

وذكر منظمو أولمبياد طوكيو أن الجهة المختصة بالفصل في الطعون وافقت على إعادة الفريق الأميركي والذي يتكون من الرباعي إليا جودوين ولينا إيربي وتيلور مينسون وبرايس ديدمون.



وأضاف المنظمون في بيان إنه تقرر التراجع أيضاً عن استبعاد فريق جمهورية الدومنيكان بعد الموافقة على الطعن المقدم أيضاً.



وأضاف البيان: "تمّ إعادة الفريقين بعد الموافقة على الطعنين، وسيشارك الفريقان في أول نهائي أولمبي لسباق للتتابع المختلط".



وسجل الرباعي الأميركي أسرع زمن في التصفيات يوم الجمعة، ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الأميركي لألعاب القوى بخصوص الظروف التي أعادت الفريق إلى المنافسات.

ولم يضع منظمو الأولمبياد بعد الفريق الأميركي في قائمة المنافسين على ميدالية حتى صباح يوم السبت.



وفاز الفريق الأميركي لسباق التتابع المختلط بذهبية هذا السباق الذي ظهر في بطولة العالم لأول مرة في قطر عام 2019، وسيكون المرشح الأبرز لحصد الميدالية الذهبية في طوكيو.