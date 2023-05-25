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القناة الأولمبية
Reuters
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أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية اليوم الخميس أنّ رئيستها بريجيت إنريكيس استقالت من منصبها قبل عام تقريباً من استضافة الألعاب الصيفية باريس 2024.


وأوضحت اللجنة في بيان: "في افتتاح الجمعية العمومية اليوم أعلنت بريجيت إنريكيس قرارها بالاستقالة من رئاسة اللجنة الوطنية".  

وتنطلق الألعاب الأولمبية بباريس في 26 يوليو وتختتم في 11 أغسطس العام المقبل.  

وطالبت إنريكيس اللجنة الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخلي في اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدييه سيمينيه.  

واللجنة الأولمبية الفرنسية لا صلة لها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.

القناة الأولمبية اللجنة الأولمبية الفرنسية
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