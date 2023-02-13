لوتشاريل غيرت رويدا افتتح التسجيل لفاينورد عند الدقيقة الثانية والعشرين، وضاعف المكسيكي سانتياغو توماس خيمينيس النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة والثلاثين، قبل أن يقلص سيب فان أوتيلي الفارق لأصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة والسبعين.

