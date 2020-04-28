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الدوري الهولندي

مدرب دن هاغ الهولندي سيترك منصبه بعد إلغاء الدوري

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سيترك المدرب الإنكليزي آلان بارديو منصبه مدرباً لنادي أدو دن هاغ الهولندي بعد إلغاء الدوري المحلي لكرة القدم بحسب ما أعلن النادي الثلاثاء.

Reuters

وكان عقد بارديو ينتهي في نهاية موسم 2019-2020 لكن الاتحاد الهولندي اعتبر الدوري لاغيا بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وانضم بارديو (58 عاماً) مدرب نيوكاسل ووست بروميتش وكريستال بالاس السابق، للاشراف على تدريب دن هاغ في أوائل الموسم عندما كان يكافح من اجل البقاء ضمن اندية النخبة وبعد ان حقق فوزا واحدا في ثماني مباريات.

وقال النادي الهولندي في بيان "سيفترق أدو دن هاغ وبارديو" مشيراً إلى أن مساعديه كريس باول وبول باتلر لن يستمرا أيضاً لانتهاء عقدهما قريباً".

وكان بارديو يشرف على اول فريق له منذ أن ترك منصبه مع وست بروميتش ألبيون في نيسان/أبريل 2018.

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