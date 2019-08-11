تعادل جديد لفينورد وأيندهوفن يحقق الفوز

أخفق فينورد روتردام في الخروج من النتائج الباهتة في الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق اول فوز عقب تعادله 1-1 مع مضيفه هيرنفين اليوم الأحد في المرحلة الثانية.

هذا التعادل الثاني لفينورد بعدما أول 2-2 مع ضيفه سبارتا روتردام فيما رفع هيرنفين رصيده إلى أربع نقاط.

تقدم ستيفن برجيوس لفينورد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وعادل ابراهيم دريسيفيتش لهيرنفين في الدقيقة 80.

وانتزع أيندهوفن فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد تغلبه 3-1 على ضيفه أدو دين هاج. بات رصيد أيندهوفن أربع نقاط.

وتقدم توماس نيتسيد لأدو دين هاج في الدقيقة 33، ثم سجل أرميندو توي نا بانيا التعادل (44). وفي الشوط الثاني، سجل دونيايل مالين الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 52 وحسم كودي جاكبو المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.



