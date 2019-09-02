أياكس يكتسح سبارتا روتردام برباعية

وأحرز زياش هدفين في الدقيقتين 31 و61 فيما سجل كوينسي بروميس ودوشان تاديتش من ركلة جزاء هدفي أياكس الآخرين في الدقيقتين 25 و58.

وكان هليل دروفيزاوغلو قد أحرز هدف سبارتا الوحيد في الدقيقة 75.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فينورد روتردام على مضيفه فيليم بهدف نظيف، وتفينتي على ضيفه أوتريخت 3-1، وفيتيسه أرنهيم على ضيفه ألكمار 2-1.

ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، ليحتل المركز الثاني في المقابل، تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط من خمس مباريات، محتلاً المركز السادس.

وفي إطار المرحلة ذاتها فاز آيندهوفين على مستضيفه فالفيك بثلاثة أهداف مقابل هدف فصعد إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف خلف أياكس.