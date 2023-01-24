وأكد رئيس النادي مرتضى منصور القرار الذي أتى بعد ساعاتٍ من خسارة حامل لقب الدوري المصري المواجهة أمام نظيره غزل المحلة في الدوري لينقاد للهزيمة الثالثة في آخر خمس مواجهات. هذا وقد تم تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول.

