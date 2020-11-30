تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك من قبل beIN SPORTS November 30, 2020 21:12 2:26 دقيقة بعد خسارته نهائي دوري الأبطال الإفريقي، كان نادي الزمالك على موعد مع تغيير إداري بتعيين لجنةٍ مؤقتة يرأسها أحمد بكري خلفا لمرتضى منصور. تقارير إخبارية الزمالك المصري مرتضى منصور الدوري المصري -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة المنتخب السوري يحقق انتصاره الثاني في التصفيات 2:26 دقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك 0:35 دقيقة فتح تحقيق ضد كافاني بسبب منشور عنصري 0:35 دقيقة برشلونة ينتخب خلف بارتوميو في 24 يناير 0:45 دقيقة لوف يبقى في منصبه مدرباً لمنتخب ألمانيا 0:50 دقيقة بيجين غوان يضمن الصدارة 2:07 دقيقة الدوري المجتمعي مبادرة رائدة لتشجيع سكان قطر 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 5:23 دقيقة لابورتا لديه خطة فهل يعيد الأيام الخوالي لبرشلونة 0:43 دقيقة إصابة خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بكسر في الجمجمة