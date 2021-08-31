اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أكدت في بيان لها أن قرارات رئيس اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد المصري بشأن النادي و لاعبيه جاءت مخالفة لكافة اللوائح و القوانين بصورة غير مسبوقة، و أضاف البيان أن لجنة َ إدارة النادي تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على حد قولها.

