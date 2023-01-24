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الدوري المصري

الأهلي يعزز صدارته للدوري المصري

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تابع الأهلي سلسلة انتصاراته بفوزه الصعب على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

Reuters

وعزز الأهلي صدارته رافعاً رصيده إلى 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه.

سيطر الأهلي على الشوط الاول فسدد مروان عطية من على حدود منطقة الجزاء سيطر عليها محمود ابو جبل (16)، ورد البنك الاهلي بعد دقيقة بهجمة مرتدة فتوغل ناصر منسي ومرر للقادم من الخلف محمود قاعود سددها بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 32 ليترجم سيطرته الى هدف التقدم، بعدما مرر أحمد عبد القادر عرضية متقنة للقادم من الخلف مروان عطية سددها ارتدت من يد ابو جبل ووجدت المتابع محمد شريف الذي سددها في المرمى.
 

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