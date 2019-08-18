الأهلي يستغني عن خدمات مدربه لاسارتي

وكان فوز السبت الثالث لبيراميدز على الأهلي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه ذهابا وإيابا في بطولة الدوري التي توج بلقبها الأهلي، إضافة إلى تكرار سيناريو مسابقة كأس مصر الموسم الماضي حين اطاح بيراميدز بمسماه القديم "الاسيوطي" بالأهلي من دور الثمانية.

ودفعت هذه الخسارة الجديدة مجلس إدارة الأهلي، وبناء على توصية لجنة التخطيط بالنادي، الى اتخاذ قرار التخلي عن لاسارتي وتكليف مساعده محمد يوسف قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال النادي في بيان "قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، توجيه الشكر للأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية".

وتابع "كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

وجاءت هذه الخطوة بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول ظهر الأحد لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية، والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظا على استقرار الفريق.

وتولى لاسارتي مهمته منتصف الموسم الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوري، إلا أن الأهلي تعرض تحت إشرافه لأسوأ نتيجة له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالخسارة امام صنداونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، مودعا البطولة رغم فوزه ايابا 1-صفر في القاهرة.

وشهدت الايام التي سبقت مباراة الاهلي وبيراميدز حالة غضب من قبل جماهير النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ادارة النادي لاصرار الأخيرة على بقاء لاسارتي في منصبه.

وارتفعت حالة الغضب إلى ذروتها مساء السبت عقب الخسارة وتوديع الفريق لمسابقة كأس مصر للعام الثاني على التوالي امام نفس الفريق.

وستنكب لجنة التخطيط في النادي على البحث عن مدرب اجنبي تمهيدا للتعاقد معه قبل انطلاق بطولة الدوري في 19 أيلول/سبتمبر المقبل.