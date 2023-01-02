وكان "العالمي" قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم استقبالاً لنجمه الجديد الثلاثاء في ساحة النصر بالعاصمة الرياض.

و تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات (في صفقةٍ تاريخية) قَدَرَتها التقارير بأكثر من مئتي مليون يورو.

