وكان "العالمي" قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم استقبالاً لنجمه الجديد الثلاثاء في ساحة النصر بالعاصمة الرياض.
و تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات (في صفقةٍ تاريخية) قَدَرَتها التقارير بأكثر من مئتي مليون يورو.
وكان "العالمي" قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم استقبالاً لنجمه الجديد الثلاثاء في ساحة النصر بالعاصمة الرياض.
و تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات (في صفقةٍ تاريخية) قَدَرَتها التقارير بأكثر من مئتي مليون يورو.
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