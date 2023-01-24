النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي

كتب النصر في حسابه على موقع تويتر في وقت متأخر مساء الإثنين: "وصل إلى الرياض حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم".

وحمل روسّي (27 عاماً) الذي أشارت تقارير الشهر الماضي إلى رغبة إنتر الإيطالي في ضمه، ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020.



وكان نادي فلامنغو البرازيلي أعلن في 9 كانون الثاني/يناير الجاري عن تعاقد أولي مع روسي يبدأ سريانه من تموز/يوليو 2023 حتى نهاية 2027.

ويأتي تعاقد النصر مع روسي، بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.