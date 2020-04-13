الأندية السعودية تتفق على خفض رواتب اللاعبين إلى النصف

وأتت الخطوة بعد ساعات من إعلان نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، مبادرة لاعبيه وجهازيه الفني والإداري إلى خفض رواتبهم الى النصف، مع اقتراب تعليق النشاطات الرياضية بسبب "كوفيد-19" من إتمام شهر كامل.



وأوضحت رابطة الدوري في بيان إثر اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو: "ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانب قرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتبارا من 15/3/2020 حتى إشعار آخر (...) الأمر الذي ترتبت عليه خسائر مالية تكبدتها الأندية مما أثّر على ميزانياتها".

وأضافت: "عليه، فقد تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء المجلس، على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، على ان يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار أميركي)" خلال فترة تعليق المباريات.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق كامل النشاط الرياضي بسبب كورونا.



وأوضحت الرابطة أن الاستئناف: "يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة"، مشددة على أن "سلامة كافة الرياضيين هي الأهم، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير".



وأتت خطوة الأندية السعودية غداة اتخاذ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توجهاً مماثلاً، بإعلانه السماح للأندية باقتطاع نسبة معينة من الرواتب في ظل توقف المنافسات.