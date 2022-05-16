English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري السعودي

إيقاف مهاجم الاتحاد السعودي المولد 18 شهراً بسبب المنشطات

من قبل

أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية قراراً بإيقاف مهاجم اتحاد جدة فهد المولد لمدة 18 شهراً اعتباراً من 28 آذار/مارس 2022، بسبب تناوله مادة محظورة.

Reuters

وأوضحت اللجنة في بيان أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".


ويسري قرار ايقاف المولد داخلياً وخارجياً على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.
وتابعت أن العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدورها.

وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد في 28 آذار/مارس الماضي بشكل مؤقت بعد تناوله لمادة محظوره لحين فحص العينة الثانية والاستماع لأقواله، لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، ليصدر قرار الإيقاف لعام ونصف العام.
                  

فهد المولد اتحاد جدة
السابق الأوروغوياني سيبولدي خلفاً لها
اقرأ
الأوروغوياني سيبولدي خلفاً لهاسي في تدريب الأهلي
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>