إيقاف مهاجم الاتحاد السعودي المولد 18 شهراً بسبب المنشطات

وأوضحت اللجنة في بيان أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".



ويسري قرار ايقاف المولد داخلياً وخارجياً على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وتابعت أن العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدورها.

وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد في 28 آذار/مارس الماضي بشكل مؤقت بعد تناوله لمادة محظوره لحين فحص العينة الثانية والاستماع لأقواله، لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، ليصدر قرار الإيقاف لعام ونصف العام.

