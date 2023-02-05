طرابزون سبور تمكن من افتتاح النتيجة بصورة مبكرة عن طريق ماكسي غوميز بعد مرور ثلاث عشرة ثانية من بداية المواجهة، غير أن غلطة سراي عاد في اللقاءِ وعدل النتيجة عن طريق دريس ميرتنس في الدقيقة الثامنة عشرة، وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء تمكن ماورو إيكاردي من ترجمتها إلى هدف الفوزِ في الدقيقة الثالثة والخمسين.

