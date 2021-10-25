بشيكتاش يحقق فوزاً ثميناً على غلطة سراي

ورغم أن غلطة سراي كان المباراة بالتسجيل عن طريق "الكسندرو تشيكيلداو"، إلا أن أصحاب الأرض عادلو النتيجة عبر "سايل لارين" من رأسية في الدقيقة التاسعة والثلاثين، ليعود اللاعب ذاته مهدياً فريقه النقاط الثلاث، رغم الفرصة الثمينة التي اتيحت للضيوف للخروج بالتعادل بعد منحهم ركلة جزاء ، غير أن المصري "مصطفى محمد "فشل في ترجمتها إلى الهدف الثاني، بعد التصدى من قبل "ايرسن ديستان اوغلو" وبهذا الفوز رفع بشيكتاش رصيده إلى عشرين نقطة في المركز الثالث.

