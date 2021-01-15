وذكر الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى من خلال بيان رسمي: "نادي ديربي كاونتي لكرة القدم سعيد بتأكيد تعيين واين روني مدرباً جديداً للنادي".

وتابع: "صاحب الـ35 عاماً سيتولى المنصب بعقد يمتد لعامين ونصف أي حتى صيف 2023".



وعبّر روني عن سعادته بالمهمة الجديدة قائلاً: "عندما عدت للمملكة المتحدة ذهلت بإمكانيات ديربي كاونتي" مشيداً بتوفر ظروف النجاح التي يتمناها أي مدرب.

وأوضح روني تفضيله ديربي كاونتي على عدة عروض أخرى.

وحقق روني نتائج جيدة عنما استلم تدريب ديربي كاونتي مؤقتاً في الأسابيع القليلة الفائتة.

مسيرته

بدأ روني مسيرته لاعباً في صفوف إيفرتون عام 2002 عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ظهر إلى الأضواء عندما سجل باكورة اهدافه خلال مسيرته بتسديدة قوية من 30 متراً قبل بلوغه السابعة عشرة من عمره في مرمى حارس مرمى أرسنال الشهير ديفيد سيمان.

بعد عروضه اللافتة في كأس أوروبا 2004، تعاقد معه مانشستر يونايتد في صيف العام ذاته مقابل 37 مليون دولار وقال عنه حينها المدرب الأسطوري للشياطين الحمر السير أليكس فيرغوسون "اعتقد بأننا تعاقدنا مع أفضل لاعب شاب أنجبته هذه البلاد منذ 30 عاماً.

عاش روني الفترة الذهبية لمانشستر يونايتد وحاز في صفوف الدوري الانكليزي الممتاز 5 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2008 ويعتبر الهداف التاريخي للفريق مع 253 هدفاً في 559 مباراة وكان قائداً له لفترة طويلة. كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز مع 208 أهداف وراء مهاجم ساوثهامبتون وبلاكبيرن روفرز ونيوكاسل السابق ألن شيرر مع 260.

عاد إلى صفوف إيفرتون عام 2017 على مدى عام قبل الانتقال إلى صفوف دي سي يونايتد في الدوري الأميركي.

أما على صعيد المنتخب الإنكليزي، فقد خاض 120 مباراة دولية وسجل 53 هدفاً وهو رقم قياسي محلي.

