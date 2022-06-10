ماذا قال غاتوزو بعد تعيينه مدربًا لفالنسيا ؟ من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 14:59 0:55 دقيقة في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لفالنسيا أكد الإيطالي جينارو غاتوزو أنه متحمّس جدّا لخوض التجربة الجديدة في إسبانيا مضيفا أنه سيسعى لتقديم الإضافة للنادي ومشجّعيه. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني فالنسيا جينارو غاتوزو -آخر الفيديوهات 9:00 دقيقة إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها 0:50 دقيقة لجنة التحقيق تفشل في الاستعانة بالكاميرات 2:36 دقيقة إنتر يدخل الميركاتو بقوّة 3:31 دقيقة ضغوط كبيرة على مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال 0:55 دقيقة ماذا قال غاتوزو بعد تعيينه مدربًا لفالنسيا ؟ 1:44 دقيقة موسم استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول 0:35 دقيقة كامبوس مستشارًا رياضيًّا لنادي باريس سان جيرمان 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك