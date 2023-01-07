وسجّل للغواصات الصفراء كل من يريمي بينو (47) وجيرارد مورينو (63 من ركلة جزاء).

في المقابل وقّع النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الميرينغي الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثامن لفياريال في الليغا في الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و5 هزائم ليرفع رصيده إلى 27 نقطة.

أما ريال مدريد فقد تكبّد خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة المحلية مقابل 12 انتصارًا وتعادلين ليتجمّد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدّر والذي بإمكانه فض الشراكة مع غريمه الأزلي على مستوى النقاط عندما يحلّ ضيفًا على أتليتيكو مدريد الأحد.

يذكر أنّ المباراة شهدت حدثًا ملفتًا إذ خاض ريال مدريد مواجهة فياريال بتشكيلة خالية من أي لاعب إسباني لأول مرة في تاريخه.

وضمن ذات المرحلة عاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات بفوز قاتل على ضيفه بلد الوليد بهدف دون ردّ من توقيع أبدون براتس (90+4).