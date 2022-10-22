وسجل كل من الكرواتي لوكا مودريتش (5) ولوكاس فاسكيز (79) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (81) أهداف الفريق الملكي فيما كان هدف الفريق الأندلس الوحيد بواسطة الأرجنتيني إيريك لاميلا (54).

ويحافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب أندية الـ"ليغا" برصيد 31 نقطة.

