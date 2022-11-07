وسجل لرايو سانتي كوميسانيا 5، ألفارو غارسيا 44، وأوسكار تريخو 67 من ركلة جزاء، فيما وقع على هدفي ريال مدريد الكرواتي لواك مودريتش 37 والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو 41.

فوز أبقى برشلونة متصدراً برصيد 34 نقطة وخلفه ريال مدريد بـ32 نقطة في المركز الثاني، أما رايو الذي حقق فوزه السادس بشكل عام والثالث توالياً برفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن. بينما هي الخسارة الأولى هذا الموسم في الليغا لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة مرتين فقط في 13 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسجل رايو فاليكانو 3 أهداف في مباراة واحدة ضد ريال مدريد لأول مرة منذ أكتوبر 1977.

وبعد التعادل في كامب نو (0-0) ومتروبوليتانو (1-1)، جمع رايو فاليكانو النقاط ضد ريال مدريد وبرشلونة أتليتيكو مدريد في نفس الموسم للمرة السادسة، والأولى منذ موسم 1999-2000.