وشارك غافي في ستٍ وعشرين مباراة مع الفريق الأول في جميع المسابقات، كما قدم أداءً لافتاً مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر.

ووقّع غافي في سبتمبر الماضي عقد تمديدٍ لأربع سنوات، وبشرطٍ جزائي بقيمة مليار يورو، وهو أولُ عقدٍ احترافي للاعب منذ عقده الأول بسنِ ستة عشر عاماً.

وخطط برشلونة لمنح غافي القميص رقم ستة، الذي كان يحمله تشافي بدلاً من القميص رقم ثلاثين، الذي يرتديه اللاعبُ حالياً، لكن وفق تقرير لصحيفة ماركا، لم يستطع برشلونة تسجيل عقد اللاعب بسبب سقف الأجور الذي وضعته الليغا، رغم اعتزال بيكيه ورحيل ممفيس ديباي.