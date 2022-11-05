بيكيه: "في المستقبل القريب سأعود" من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 23:22 3:07 دقيقة في كلمة كانت ممتزجة بالدموع والحزن، شكر جيرارد بيكيه الجميع في برشلونة مشيراً إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لمسيرته الكروية معلناً بأنه سيعود إلى النادي في المستقبل القريب. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة جيرارد بيكيه -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة بيكيه: "في المستقبل القريب سأعود" 6:28 دقيقة وداعية تاريخية لبيكيه في ملعب "كامب نو" 3:13 دقيقة بيكيه ... المشهد الأخير 5:57 دقيقة برشلونة يفوز ولحظات مؤثرة لبيكيه 1:37 دقيقة أوساسونا يعود بالنقاط وبلد الوليد يستعيد توازنه 0:29 دقيقة نابولي يعزز صدارته بانتصار صعب 3:27 دقيقة فوز كبير لدورتموند على بوخوم 1:19 دقيقة مدرب الأوروغواي يشيد بمستوى فالفيردي 5:48 دقيقة بايرن ميونيخ إلى صدارة البوندسليغا مؤقتاً 1:56 دقيقة بوروتشاغا يتحدث عن حظوظ الأرجنتين في المونديال