وودع بيكيه رفاقه في الملعب وخرج مستبدلاً بزميله الدانماركي أندرياس كريستنسن.

بعض الأرقام التي سجلها بيكيه خلال مسيرته:

- لعب 19 موسماً كلاعب محترف: 15 مع برشلونة، 3 مع مانشستر يونايتد 1 ريال سرقسطة.

- لعب مع برشلونة في جميع المسابقات 615 مباراة فاز بـ423 وخسر 74 وتعادل 118 مسجلاً 53 هدفاً

- وهو خامس لاعب من حيث الأكثر ظهوراً في تاريخ البرسا.

- حقق 30 لقباً مع البرسا، كما فاز بلقب اليورو وكأس العالم مع منتخب إسبانيا.

- في مباراة واحدة فقط تمكن من تسجيل أكثر من هدف وكانت ضد سلتا فيغو في أكتوبر من عام 2016، سجل ثنائية.

- المدافع صاحب أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع روبيرتو كارلوس 16 هدفاً، بيكيه سجل 14 بقميص البلاوغرانا و2 مع يونايتد.

- لعب بيكيه 128 مباراة بدوري أبطال أوروبا (124 مع برشلونة، 4 مع الشياطين الحمر)، أكثر منه فقط كمدافع سيرخيو راموس 135.

- على مستوى المنتخب الإسباني خاض قلب الدفاع الكتالوني 102 مباراة دولية (سجل فيها 5 أهداف)، وهو واحد من 13 لاعباً تجاوزوا المائة مع المنتخب الإسباني.