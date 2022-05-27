برشلونة يعمل على تغيير الصورة في الموسم المقبل من قبل beIN SPORTS May 27, 2022 21:14 2:45 دقيقة بعد انتهاء موسم برشلونة، بدأت إدارته العمل على تحقيق رغبات المدرب في بناء فريق قادر على المنافسة، مهمة لا تبدو سهلة على الإطلاق خاصة أنّ الفريق اعتاد في السابقِ على إسعاد جماهيره بتحقيقِ الألقاب. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة مارسيلو ييشير لتساوي الحظوظ في نهائي دوري الأبطال 0:26 دقيقة بومان يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف إيطاليا 0:27 دقيقة منتخب البرتغال يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا 0:46 دقيقة وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر 2:45 دقيقة برشلونة يعمل على تغيير الصورة في الموسم المقبل 9:04 دقيقة آخر التطورات قبل مباراة ريال مدريد وليفربول 17:41 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بريال مدريد قبل النهائي 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يواصل بثقة مشواره في رولان غاروس 3:06 دقيقة ما هي كلمة السر للياقة لاعبي ريال مدريد العالية؟ 22:31 دقيقة كلوب يؤكد فخره بلاعبي ليفربول ويشدد على قوة ريال