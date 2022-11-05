بالدموع .. وداعية تاريخية لبيكيه في ملعب "كامب نو" من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 23:11 6:28 دقيقة احتفت جماهير ملعب "كامب نو" باللاعب جيرارد بيكيه إثر نهاية مباراة برشلونة وألميريا بعد أن قرر الأخير اعتزاله كرة القدم. تقارير إخبارية برشلونة جيرارد بيكيه -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة بيكيه: "في المستقبل القريب سأعود" 6:28 دقيقة وداعية تاريخية لبيكيه في ملعب "كامب نو" 3:13 دقيقة بيكيه ... المشهد الأخير 5:57 دقيقة برشلونة يفوز ولحظات مؤثرة لبيكيه 1:37 دقيقة أوساسونا يعود بالنقاط وبلد الوليد يستعيد توازنه 0:29 دقيقة نابولي يعزز صدارته بانتصار صعب 3:27 دقيقة فوز كبير لدورتموند على بوخوم 1:19 دقيقة مدرب الأوروغواي يشيد بمستوى فالفيردي 5:48 دقيقة بايرن ميونيخ إلى صدارة البوندسليغا مؤقتاً 1:56 دقيقة بوروتشاغا يتحدث عن حظوظ الأرجنتين في المونديال