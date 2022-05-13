وقال النادي الكاتالوني في بيان إن "إسبانيول قرر عدم الاستمرار مع فيسنتي مورينو كمدرب للفريق الأول"، كاشفاً أيضاً عن إقالة المدير الرياضي فرانسيسكو خواكين بيريس روفيتي.

وكان مورينو (47 عاما) وصل إلى إسبانيول في آب/أغسطس 2020 بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، وكان عقده سينتهي في حزيران/يونيو 2023.

ونجح المدرب في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وحقق هدف الموسم الحالي المتمثل في إبقائه في دوري الأضواء مع احتلاله المركز الثالث عشر بعيداً عن منطقة الهبوط.

وأضاف إسبانيول إن "النّادي يقرّ ويقدّر عمل المدرب المنحدر من فالنسيا وطاقمه الفني في هذين الموسمين اللذين حقق فيهما صعوداً وتحصيناً للفريق في دوري الدرجة الأولى".



