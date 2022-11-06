افتتح سيرجي داردير التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 62 وأدرك البرتغالي جواو فيليكس التعادل لأتليتيكو في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب إسبانيول لياندرو كابريرا منذ الدقيقة 28.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يمني النفس بتحقيق الفوز على إسبانيول الذي يحتل المركز 16 (12 نقطة)، لكي يعزز موقعه في المركز الثالث إلا أنه اكتفى بنقطة واحدة رافعاً رصيده إلى 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر مؤقتاً.

يذكر أن أتليتيكو كان سقط أمام بورتو البرتغالي (1-2) يوم الثلاثاء الفائت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وودع المسابقة بحلوله في المركز الأخير بمجموعته.

وانتهت مواجهة ريال سوسييداد مع ضيفه فالنسيا بالتعادل أيضاً 1-1.

سجل للفريق الباسكي لاعب فالنسيا هوغو غويامون بالخطأ في مرمى فريقه 10، وعادل لفالنسيا البرازيلي سامويل لينو 25، وطرد لاعب سوسييداد أرتيز إيلوستوندو 17.

رصيد سوسييداد صار 23 نقطة في المركز السادس، وفالنسيا في المركز 11 برصيد 26 نقطة.