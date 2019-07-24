عائدات برشلونة لموسم 2018-2019 تقارب مليار يورو

وأشار المتحدث باسم النادي جوزيب فيفيس على الموقع الرسمي "مرة جديدة، يسرنا أن نلاحظ ان عائدات (السنة المالية 2018-2019) بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم أعمال قياسي للعام السادس توالياً لنادي برشلونة".

وارتفعت العائدات المالية لعملاق إسبانيا حوالي 76 مليون يورو على مدار عام واحد، علماً أن موسم 2017-2018 سجل عائدات بقيمة 914 مليون يورو.

وتابع المسؤول في نادي "بلوغرانا": "مع احتساب النفقات التي بلغت 973 مليون يورو، يكون الربح التشغيلي 17 مليونا، وإذا تحدثنا عن صافي الربح بعد حسم الضرائب فأننا نصل إلى حوالي 4,5 ملايين يورو".

وترتبط زيادة الإيرادات التي تخطت بقليل توقعات أيلول/ سبتمبر التي أشارت إلى ربح بقيمة 960 مليون يورو لموسم 2018-2019، بـ "الخطة الاستراتيجية المعتمدة في بداية هذه الفترة، للوصول إلى إيرادات بمليار يورو بحلول عام 2021"، بحسب ما أشار مجلس إدارة برشلونة في بيان.