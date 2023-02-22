ويفتتح الفريق موسمه بمباراة الديربي مع جاره لوس أنجليس أف سي على ملعب روز بول، مباراة قد لا يتمكن فيها غالاكسي من الاستفادة من خدمات تشيتشاريتو الذي كان هداف الفريق في الموسمين السابقين وذلك بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال التدريبات بانتظار إجراء المزيد من الفحوص الطبية.

