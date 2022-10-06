ومنح ليوناردو كامبانا أصحاب الأرض تقدماً مبكراً بهدف أول عقب لحظات من صافرة البداية (1).

وضاعف غونزالو إيغوايين النتيجة بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة (38).

ثم عاد إيغوايين ليسجل هدفه الثاني وهدف إنتر ميامي الثالث من ضربة جزاء ناجحة مطلع الشوط الثاني (52).

وعقب أربع دقائق فقط اختتم آرييل لسايتر رباعية الفريق الفائز.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين قلّص كارا النتيجة للضيوف بهدف لم يكن كافياً لتفادي الخسارة، ليحقق إنتر ميامي الفوز ضامناً تواجده في الأدوار الإقصائية.

وفقد شارلوت فرصه في التأهل، على الرغم من تعادله مع ضيفه كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما.

وافتتح زيلاريان التسجيل للضيوف في الدقيقة 36.

وعزّز لويس دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة (54).

وبعد ذلك بأربع دقائق قلّص دانييل ريوس الفارق لشارلوت.

وأنقذ أندريه شينياشيكي أصحاب الأرض من الخسارة بمنحهم هدف التعادل في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع ليحقق شارلوت تعادلاً لم يكن كافياً لمنحه بطاقة التأهل.