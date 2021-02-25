هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال إمباكت

وأكد ابن الـ 43 عاماً والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جداً على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال.

وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" في بيان أسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جداً لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".

في المقابل، اشار أوليفييه رونار المدير الرياضي للنادي الكندي إلى أن "رحيل تييري (هنري) أمر مؤلم وسابق لأوانه لأنه كان واعداً جداً".