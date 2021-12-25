بعد أن أبقاه المدرب توم تيبودو على مقاعد البدلاء في تسع مباريات هذا الشهر، عاد ووكر للتألق مع عودته إلى التشكيلة الاساسية.

سجل 44 نقطة في الخسارة أمام ميلووكي باكس الخميس، إلا أنه حقق السبت 10 نقاط، 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة ليقود فريقه للفوز في المباراة الأولى من أصل خمس مقررة يوم عيد الميلاد.

وقف الجميع وصفق بحرارة عندما التقط المتابعة العاشرة في الشوط الثاني ليحقق أول "تريبل دابل" له منذ العام 2014.

علّق بعد المباراة "لقد عدت إلى الديار. أنا من هنا، ولدت وترعرعت هنا. أظهروا الكثير من الحب لي اليوم".

سجل جوليوس راندل 25 نقطة و12 متابعة لنيكس الذي تقدم في المباراة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة ووصل الفارق إلى 21 نقطة.

سجل كل من جون كولينز وديلون رايت 20 نقطة لهوكس الذي غاب عن صفوفه ثمانية لاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا، بمن فيهم تراي يونغ.

وكان أتلانتا ضحية الفيروس على غرار العديد من الأندية في الدوري في ظل تفشي متحورة "أوميكرون" في الولايات المتحدة.