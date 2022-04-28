تابع ميلووكي باكس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حسم سلسلة مواجهاته 4-1 مع شيكاغو بولز إثر فوزه عليه 116-100 في المباراة الخامسة الأربعاء من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما حذا غولدن ستايت ووريرز حذوه بفوزه على ضيفه دنفر ناغتس 102-98 ليحسم السلسلة بدوره 4-1.

في ميلووكي وعلى ملعب "فايسيرف فوروم"، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة وقاد باكس إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية لمواجهة بوسطن سلتيكس في سلسلة من 7 مباريات تنطلق الأحد.

وبدا أنتيتوكونمبو في القمّة إذ نجح في 11 تسديدة من أصل 15 من المسافة القريبة، وأنهى اللقاء مع 9 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

قال العملاق اليوناني "أردت فقط ضبط النغمة والخروج واللعب بقوة"، مضيفاً "في بعض الأحيان، عندما تصل إلى 15 أو 20 نقطة، تبدأ بالتلاعب بالكرة أو لا تلعب بنفس القوة".

وأردف "أعتقد أن فريقنا حافظ على رباطة جأشه، واستمر في اللعب بجد واستمر في التسديد".

ولعب بات كونوتون دور المساند الأول لليوناني فأضاف 20 نقطة، بينما تألق بدوره بوبي بورتيس بتحقيقه "دابل-دابل" فسجل 14 نقطة والتقط 17 متابعة.

ووريرز يعبر بنجاح

حمل ستيفن كوري فريقه ووريرز على كاهليه بتسجيله 30 نقطة ليقلب تأخره بفارق 15 نقطة إلى فوز بفارق 4 نقاط متفوقاً على ناغتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 30 نقطة و19 متابعة.

وسيضرب ووريرز موعداً مع الفائز من سلسلة ممفيس غريزليز ومينيسوتا تمبروولفز في نصف نهائي المنطقة الغربية، علماً أن الأوّل يتقدم على الثاني 3-2.

ونفض ووريرز الذي تقدم 3-صفر في السلسلة قبل أن يخسر المواجهة الرابعة في كولورادو الأحد في الربع الأخير غبار تأخره، فيما كان أنهى ناغتس الربع الثالث متقدماً بفارق 8 نقاط.

قال كوري "أعتقد أنه كان بإمكانك رؤية الأرباع الثلاثة الأولى التي وضعناها خلفنا في محاولتنا لحسم اللقاء لصالحنا".

وتابع "الأعصاب والطاقة والضغط في الملعب. لقد مرّ وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا. ما زلنا نعرف كيف نعوّض تأخرنا ولكن كان علينا أن ننتفض. إنه شعور جيد أن نمر بذلك وأن نفوز".