وقالت الرابطة في بيان إن المباريات الثلاث بين ميلووكي وأورلاندو، هيوستن وأوكلاهوما، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند لن تقام الأربعاء "أعلنت رابطة الدوري ورابطة اللاعبين اليوم أنه في ضوء قرار ميلووكي باكس عدم خوض مباراته الخامسة ضد أورلاندو ماجيك، تم تأجيل مباريات اليوم الثلاث".

وأصبح ميلووكي باكس أول فريق في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة يقاطع مباراة في الأدوار الإقصائية احتجاجا على غياب العدالة الاجتماعية.

وكان مقرراً أن يلعب ميلووكي مباراته الخامسة ضد أورلاندو ماجيك، وأشارت الكثير من التقارير إلى أن لاعبي ميلووكي لازموا غرف تبديل الملابس دون الخروج للقيام بالتمرينات قبل بداية المباراة.

