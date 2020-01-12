ويعد هاردن (30 عاماً) من أبرز لاعبي الدوري خلال الأعوام الماضية، واختير أفضل لاعب لعام 2018، وأفضل مسجل في 2018 و2019.

وهو أثبت علو كعبه مجدداً في مباراة الأمس التي أنهاها مع 32 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وبلغ اللاعب عتبة الـ20 ألف نقطة، بتسجيل رمية ثلاثية مع تبقي 6:30 دقائق في الربع الثاني من المباراة التي هيمن عليها هيوستن بشكل كامل.

وبات هاردن الخامس بين مزاولي اللعبة حالياً في الدوري الأميركي، يبلغ عتبة 20 ألف نقطة، بعد ليبرون جيمس وكيفن دورانت (يغيب هذا الموسم بسبب الإصابة) وكارميلو أنطوني وفينس كارتر، علماً بأنّ جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز، هو الأعلى تسجيلاً بين هؤلاء مع 33482 نقطة.

وعلق هاردن على انجازه بالقول: "هو إنجاز رائع بطبيعة الحال (...) لدي أهداف أكبر، لكنه إنجاز جميل".

وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، إلى تحقيق فوزه الـ35 (مقابل ست هزائم) هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122-101.

وأنهى أنتيتوكونمبو مع 32 نقطة و17 متابعة، ليعوض أداءه في المباراة السابقة للفريق (الفوز على ساكرامنتو كينغز 127-106 الجمعة)، حين اكتفى بتسجيل 13 نقطة كانت الأدنى له هذا الموسم.

من جهته، حقق متصدر ترتيب المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز فوزه الـ32 هذا الموسم مقابل سبع هزائم، وذلك على حساب مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 125-110.

وجاء فوز فريق مدينة لوس أنجليس في غياب ليبرون جيمس (بسبب المرض) وأنطوني ديفيس (بسبب الإصابة وذلك للمباراة الثانية توالياً).

وعوّض كايل كوزما غيابهما بتسجيل 36 نقطة، في أعلى رصيد له هذا الموسم.

وفاز دالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 109 - 91، في مباراة تقاسم الفريقان السيطرة على مجرياتها. فبعد تقدم الضيوف في النصف الأول وصولاً إلى تحقيق فارق 12 نقطة، عاد دالاس بشكل تدريجي وفرض إيقاعه، ليتفادى تلقي هزيمة ثالثة توالياً.



وكان الأفضل في صفوف الفائز السلوفيني لوكا دونشيتش مع 19 نقطة وثماني متابعات و12 تمريرة حاسمة، وزميله دوايت باول مع 19 نقطة و12 متابعة. في المقابل، افتقد فيلادلفيا نجمه الأبرز الكاميروني جويل إمبييد بسبب إصابة في اليد اليسرى ستبعده لفترة غير محددة، وكان أفضل مسجل له توبياس هاريس مع 20 نقطة أضاف إليها 10 متابعات.



الى ذلك، اكتسح بوسطن سلتيكس ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 140-105 بفضل 41 نقطة لجايسون تايتوم هي الأعلى في مسيرته.



كما فاز كليفلاند كافالييرز على دنفر ناغتس 111-103، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 108-99.